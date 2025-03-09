Ціна MUMUBIT TOKEN (MCTP)
Поточна ціна MUMUBIT TOKEN (MCTP) сьогодні становить 0.498389 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCTP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MUMUBIT TOKEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 104.31K USD
- зміна ціни MUMUBIT TOKEN протягом дня — -11.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MUMUBIT TOKEN до USD становила $ -0.0632703247563517.
За останні 30 днів зміна ціни MUMUBIT TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MUMUBIT TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MUMUBIT TOKEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0632703247563517
|-11.26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MUMUBIT TOKEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-11.26%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mumubit is an innovative multi-chain IDO platform, supporting third-party projects and building its own ecosystem, including mini Telegram games. Founded in 2021 in Toronto, it offers tools for blockchain projects, such as a fundraising platform, a user growth platform, and a Node Builder System. At its core is the MCTP token, powering transactions, rewards, and governance. Mumubit’s Node Builder System includes Validator, Influencer, and Contributor nodes, each with specific roles. Upcoming projects include a decentralized exchange (DEX) and games that integrate MCTP for immersive play and ecosystem engagement.
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