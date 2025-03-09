Сьогоднішня ціна MUMUBIT TOKEN (MCTP)

Поточна ціна MUMUBIT TOKEN (MCTP) сьогодні становить 0.498389 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCTP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MUMUBIT TOKEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 104.31K USD

- зміна ціни MUMUBIT TOKEN протягом дня — -11.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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