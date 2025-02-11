Ціна MUMMAT (MUMMAT)
Поточна ціна MUMMAT (MUMMAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MUMMAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MUMMAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.98 USD
- зміна ціни MUMMAT протягом дня — -1.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MUMMAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MUMMAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MUMMAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MUMMAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.38%
|30 днів
|$ 0
|-47.52%
|60 днів
|$ 0
|-64.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MUMMAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-1.38%
-4.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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