Сьогоднішня ціна MUMMAT (MUMMAT)

Поточна ціна MUMMAT (MUMMAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MUMMAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MUMMAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.98 USD

- зміна ціни MUMMAT протягом дня — -1.38%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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