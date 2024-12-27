Ціна Multiverse Capital (MVC)
Поточна ціна Multiverse Capital (MVC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 186.24K USD. Ціна MVC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Multiverse Capital:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.86 USD
- зміна ціни Multiverse Capital протягом дня — +2.21%
- циркуляційна пропозиція – 545.86B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Multiverse Capital до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Multiverse Capital до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Multiverse Capital до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Multiverse Capital до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.21%
|30 днів
|$ 0
|+1.82%
|60 днів
|$ 0
|+3.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Multiverse Capital: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+2.21%
+13.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
You buy on BSC, we farm on multiple chains and return the profits to $MVC holders
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