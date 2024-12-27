Сьогоднішня ціна Multiverse Capital (MVC)

Поточна ціна Multiverse Capital (MVC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 186.24K USD. Ціна MVC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Multiverse Capital:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.86 USD

- зміна ціни Multiverse Capital протягом дня — +2.21%

- циркуляційна пропозиція – 545.86B USD

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