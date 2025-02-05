Ціна Multipool (MUL)
Поточна ціна Multipool (MUL) сьогодні становить 0.00264528 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MUL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Multipool:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.58K USD
- зміна ціни Multipool протягом дня — -0.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Multipool до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Multipool до USD становила $ -0.0013210650.
За останні 60 днів зміна ціни Multipool до USD становила $ -0.0021070792.
За останні 90 днів зміна ціни Multipool до USD становила $ -0.016563801987302264.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.78%
|30 днів
|$ -0.0013210650
|-49.94%
|60 днів
|$ -0.0021070792
|-79.65%
|90 днів
|$ -0.016563801987302264
|-86.22%
Останній аналіз цін Multipool: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.78%
-13.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Multipool is a cutting-edge DEX transforming the trading landscape for RWAs and cryptocurrencies. Multipool is designed for fairness and equality, featuring a fully decentralized on-chain order book, deep liquidity through dynamic bracket pools, utilizing on-chain compliance tools.
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