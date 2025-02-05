Сьогоднішня ціна Multipool (MUL)

Поточна ціна Multipool (MUL) сьогодні становить 0.00264528 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MUL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Multipool:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.58K USD

- зміна ціни Multipool протягом дня — -0.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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