Ціна MultiPad (MPAD)
Поточна ціна MultiPad (MPAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.87K USD. Ціна MPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MultiPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.04 USD
- зміна ціни MultiPad протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 24.34M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MultiPad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MultiPad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MultiPad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MultiPad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.12%
|30 днів
|$ 0
|-6.27%
|60 днів
|$ 0
|+6.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MultiPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.12%
-3.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MultiPad is a community-governed decentralized multi-chain powered launchpad, enabling upcoming promising projects to raise funds. MultiPad will also partner with these projects and help them with marketing, go-to-market strategies, technical advice and assistance wherever needed.
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