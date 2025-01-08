Сьогоднішня ціна MultiPad (MPAD)

Поточна ціна MultiPad (MPAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.87K USD. Ціна MPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MultiPad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.04 USD

- зміна ціни MultiPad протягом дня — +0.12%

- циркуляційна пропозиція – 24.34M USD

Отримуйте оновлення цін MPAD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MPAD.