Сьогоднішня ціна Multi Universe Central (MUC)

Поточна ціна Multi Universe Central (MUC) сьогодні становить 0,00059425 USD з ринковою капіталізацією $ 260,91K USD. Ціна MUC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Multi Universe Central:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Multi Universe Central протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 439,06M USD

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