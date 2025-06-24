Ціна Multi Universe Central (MUC)
Поточна ціна Multi Universe Central (MUC) сьогодні становить 0,00059425 USD з ринковою капіталізацією $ 260,91K USD. Ціна MUC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Multi Universe Central:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Multi Universe Central протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 439,06M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Multi Universe Central до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Multi Universe Central до USD становила $ -0,0002580825.
За останні 60 днів зміна ціни Multi Universe Central до USD становила $ -0,0003704068.
За останні 90 днів зміна ціни Multi Universe Central до USD становила $ -0,0011327145443625172.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0,0002580825
|-43,42%
|60 днів
|$ -0,0003704068
|-62,33%
|90 днів
|$ -0,0011327145443625172
|-65,58%
Останній аналіз цін Multi Universe Central: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Multi Universe Central (MUC) serves as the utility token that connects decentralized IPs within the MUC ecosystem.
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