Сьогоднішня ціна Multi Asset Investment Vehicle

Поточна ціна Multi Asset Investment Vehicle (MAIV) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAIV до USD становить $ 0 за MAIV.

Multi Asset Investment Vehicle наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 641 430, з циркуляційною пропозицією у 1,26B MAIV. Протягом останніх 24 годин MAIV торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00504145, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MAIV змінився на +0,32% за останню годину та на -0,93% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 266,33.

Ринкова інформація щодо Multi Asset Investment Vehicle (MAIV)

Ринкова капіталізація $ 2,64M$ 2,64M $ 2,64M Обсяг (за 24 год) $ 266,33$ 266,33 $ 266,33 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,64M$ 2,64M $ 2,64M Циркуляційне постачання 1,26B 1,26B 1,26B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Multi Asset Investment Vehicle — $ 2,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 266,33. Циркуляційна пропозиція MAIV — 1,26B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,64M.