Сьогоднішня ціна MullenArmy (MULN)

Поточна ціна MullenArmy (MULN) сьогодні становить 0.00000737 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MULN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MullenArmy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.94 USD

- зміна ціни MullenArmy протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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