Ціна MullenArmy (MULN)
Поточна ціна MullenArmy (MULN) сьогодні становить 0.00000737 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MULN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MullenArmy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.94 USD
- зміна ціни MullenArmy протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MullenArmy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MullenArmy до USD становила $ -0.0000056340.
За останні 60 днів зміна ціни MullenArmy до USD становила $ -0.0000060698.
За останні 90 днів зміна ціни MullenArmy до USD становила $ -0.000029944078891289764.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000056340
|-76.44%
|60 днів
|$ -0.0000060698
|-82.35%
|90 днів
|$ -0.000029944078891289764
|-80.24%
Останній аналіз цін MullenArmy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-24.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Mullen Army Token originated from a dedicated community of retail investors who faced challenges in the traditional stock market. We united to create a cryptocurrency that embodies our principles and aspirations for a fair financial system. We provide a platform for retail investors to engage in a transparent and fair financial market. Our efforts include grassroots marketing, community engagement, and educational content to empower our investors.
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