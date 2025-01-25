Ціна Mula AI (MULA)
Поточна ціна Mula AI (MULA) сьогодні становить 0.00041957 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MULA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mula AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.73K USD
- зміна ціни Mula AI протягом дня — -40.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mula AI до USD становила $ -0.000279738634180068.
За останні 30 днів зміна ціни Mula AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mula AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mula AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000279738634180068
|-40.00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mula AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.32%
-40.00%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MULA is a cutting-edge project designed to harness the power of artificial intelligence and blockchain technology to create a super AI computer. Built exclusively on the Solana blockchain, $MULA’s vision is to dominate the world of automated decision-making, data interpretation, and intelligent systems. $MULA is more than just an AI project; it’s the embodiment of a futuristic machine intelligence designed to: - Automate Processes: Streamline and execute machine-driven data in real time. - Interpret Data: Provide actionable insights by analyzing vast datasets with AI precision. - Decentralize Intelligence: Operate on the Solana blockchain to ensure scalability, speed, and low-cost efficiency. - AI Supercomputer: A central hub for AI-driven tasks, designed to outthink and outperform traditional systems. - Data Automation: Revolutionizing industries through intelligent, self-driven automation. $MULA isn’t just about technology, it’s a vision of a world where AI takes the lead, transforming industries with precision and speed, all while staying anchored in the decentralized future of blockchain. It aims to push the boundaries of what’s possible by combining Solana’s cutting-edge blockchain with unparalleled machine intelligence. This is $MULA: AI redefined, intelligence unleashed, and automation perfected.
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