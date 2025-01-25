Сьогоднішня ціна Mula AI (MULA)

Поточна ціна Mula AI (MULA) сьогодні становить 0.00041957 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MULA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mula AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.73K USD

- зміна ціни Mula AI протягом дня — -40.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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