Сьогоднішня ціна Muhdo Hub (DNA)

Поточна ціна Muhdo Hub (DNA) сьогодні становить 0,00242115 USD з ринковою капіталізацією $ 3,80M USD. Ціна DNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Muhdo Hub:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Muhdo Hub протягом дня — -9,32%

- циркуляційна пропозиція – 1,57B USD

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