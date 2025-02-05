Ціна MuesliSwap Yield (MYIELD)
Поточна ціна MuesliSwap Yield (MYIELD) сьогодні становить 0.00178881 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MYIELD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MuesliSwap Yield:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 299.01 USD
- зміна ціни MuesliSwap Yield протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MuesliSwap Yield до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MuesliSwap Yield до USD становила $ -0.0009147575.
За останні 60 днів зміна ціни MuesliSwap Yield до USD становила $ -0.0012051776.
За останні 90 днів зміна ціни MuesliSwap Yield до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0009147575
|-51.13%
|60 днів
|$ -0.0012051776
|-67.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MuesliSwap Yield: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-26.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MuesliSwap is adding Liquidity Pools to both Milkomeda and Cardano mainnet step by step. The Muesli Yield Token was introduced to incentivize liquidity provision within the MuesliSwap protocol. Muesli Yield has a limited set of utilities on Milkomeda (none on Cardano mainnet) and can be staked to earn MILK call options.
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