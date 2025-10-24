Інформація щодо ціни Mubarakah (MUBARAKAH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01080484$ 0,01080484 $ 0,01080484 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,31% Зміна ціни (1 дн.) +0,66% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,02%

Актуальна ціна Mubarakah (MUBARAKAH) становить --. За останні 24 години MUBARAKAH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MUBARAKAH становить $ 0,01080484, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MUBARAKAH змінився на -0,31% за останню годину, +0,66% за 24 години та на -8,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mubarakah (MUBARAKAH)

Ринкова капіталізація $ 793,14K$ 793,14K $ 793,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 793,14K$ 793,14K $ 793,14K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Mubarakah — $ 793,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MUBARAKAH — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 793,14K.