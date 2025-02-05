Ціна MUA DAO (MUA)
Поточна ціна MUA DAO (MUA) сьогодні становить 0.00062061 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MUA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MUA DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.48K USD
- зміна ціни MUA DAO протягом дня — -20.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MUA DAO до USD становила $ -0.000163139945245979.
За останні 30 днів зміна ціни MUA DAO до USD становила $ -0.0004918733.
За останні 60 днів зміна ціни MUA DAO до USD становила $ -0.0005493055.
За останні 90 днів зміна ціни MUA DAO до USD становила $ -0.01493099386977133.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000163139945245979
|-20.81%
|30 днів
|$ -0.0004918733
|-79.25%
|60 днів
|$ -0.0005493055
|-88.51%
|90 днів
|$ -0.01493099386977133
|-96.00%
Останній аналіз цін MUA DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.09%
-20.81%
-39.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MUA is the first asset creator community that centers around the Artificial Intelligence + Human Modular Universal Asset Protocol. The MUA ecosystem includes the MUA7648 protocol, MUA Academy, MUA Cantina, MUA Labs,and MUAverse, as the largest asset creator community in the industry.
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