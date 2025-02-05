Сьогоднішня ціна MUA DAO (MUA)

Поточна ціна MUA DAO (MUA) сьогодні становить 0.00062061 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MUA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MUA DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.48K USD

- зміна ціни MUA DAO протягом дня — -20.81%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін MUA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MUA.