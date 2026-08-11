Сьогоднішня ціна Mu Digital muBOND

Поточна ціна Mu Digital muBOND (MUBOND) сьогодні становить $ 0.996783, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MUBOND до USD становить $ 0.996783 за MUBOND.

Mu Digital muBOND наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 924,163, з циркуляційною пропозицією у 927.15K MUBOND. Протягом останніх 24 годин MUBOND торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.054, тоді як історичний мінімум — $ 0.446827.

У короткостроковій динаміці MUBOND змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7.74K.

Ринкова інформація щодо Mu Digital muBOND (MUBOND)

Ринкова капіталізація $ 924.16K$ 924.16K $ 924.16K Обсяг (за 24 год) $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 924.16K$ 924.16K $ 924.16K Циркуляційне постачання 927.15K 927.15K 927.15K Загальна пропозиція 927,145.5959999999 927,145.5959999999 927,145.5959999999

Поточна ринкова капіталізація Mu Digital muBOND — $ 924.16K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7.74K. Циркуляційна пропозиція MUBOND — 927.15K, зі загальною пропозицією 927145.5959999999. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 924.16K.