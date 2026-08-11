Сьогоднішня ціна Mu Digital Locked AZND

Поточна ціна Mu Digital Locked AZND (LOAZND) сьогодні становить $ 1.45, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LOAZND до USD становить $ 1.45 за LOAZND.

Mu Digital Locked AZND наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 257,575, з циркуляційною пропозицією у 195.96K LOAZND. Протягом останніх 24 годин LOAZND торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2.18, тоді як історичний мінімум — $ 0.974754.

У короткостроковій динаміці LOAZND змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 54.55.

Ринкова інформація щодо Mu Digital Locked AZND (LOAZND)

Ринкова капіталізація $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K Обсяг (за 24 год) $ 54.55$ 54.55 $ 54.55 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K Циркуляційне постачання 195.96K 195.96K 195.96K Загальна пропозиція 195,956.9896758235 195,956.9896758235 195,956.9896758235

Поточна ринкова капіталізація Mu Digital Locked AZND — $ 257.58K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54.55. Циркуляційна пропозиція LOAZND — 195.96K, зі загальною пропозицією 195956.9896758235. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 257.58K.