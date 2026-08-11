Сьогоднішня ціна Mu Digital AZND

Поточна ціна Mu Digital AZND (AZND) сьогодні становить $ 0,178421, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AZND до USD становить $ 0,178421 за AZND.

Mu Digital AZND наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 912 973, з циркуляційною пропозицією у 16,33M AZND. Протягом останніх 24 годин AZND торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,069, тоді як історичний мінімум — $ 0,176295.

У короткостроковій динаміці AZND змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,21K.

Ринкова інформація щодо Mu Digital AZND (AZND)

Ринкова капіталізація $ 2,91M$ 2,91M $ 2,91M Обсяг (за 24 год) $ 1,21K$ 1,21K $ 1,21K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,91M$ 2,91M $ 2,91M Циркуляційне постачання 16,33M 16,33M 16,33M Загальна пропозиція 16 326 375,99 16 326 375,99 16 326 375,99

Поточна ринкова капіталізація Mu Digital AZND — $ 2,91M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,21K. Циркуляційна пропозиція AZND — 16,33M, зі загальною пропозицією 16326375.99. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,91M.