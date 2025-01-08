Ціна Mu Coin (MU)
Поточна ціна Mu Coin (MU) сьогодні становить 0.060215 USD з ринковою капіталізацією $ 60.22K USD. Ціна MU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mu Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.05K USD
- зміна ціни Mu Coin протягом дня — -4.04%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mu Coin до USD становила $ -0.00253513872017677.
За останні 30 днів зміна ціни Mu Coin до USD становила $ -0.0191646220.
За останні 60 днів зміна ціни Mu Coin до USD становила $ -0.0076080568.
За останні 90 днів зміна ціни Mu Coin до USD становила $ +0.00157011842710155.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00253513872017677
|-4.04%
|30 днів
|$ -0.0191646220
|-31.82%
|60 днів
|$ -0.0076080568
|-12.63%
|90 днів
|$ +0.00157011842710155
|+2.68%
Останній аналіз цін Mu Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.97%
-4.04%
-2.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mu Coin is the entry point into the Mu Ecosystem. It is a speculative token by nature. It serves to main functions in the Mu Ecosystem. 1. For price speculation for those wishing to speculate on token prices. 2. The entry point into the rest of the Mu Ecosystem. Our main utility token, Mu Gold, for example can only be purchased with Mu Coin. Anyone wishing to aquire Mu Gold for it's payment utility must first purchase Mu Coin as the only liquidty pool for Mu Gold is with Mu Coin. Anyone wishing to participate in the Mu Ecosytem must first aquire Mu Coin.
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