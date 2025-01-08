Сьогоднішня ціна Mu Coin (MU)

Поточна ціна Mu Coin (MU) сьогодні становить 0.060215 USD з ринковою капіталізацією $ 60.22K USD. Ціна MU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mu Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.05K USD

- зміна ціни Mu Coin протягом дня — -4.04%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

Отримуйте оновлення цін MU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MU.