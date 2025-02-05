Сьогоднішня ціна MTH Network (MTHN)

Поточна ціна MTH Network (MTHN) сьогодні становить 1.049 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MTHN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MTH Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 812.80 USD

- зміна ціни MTH Network протягом дня — +10.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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