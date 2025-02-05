Ціна MTH Network (MTHN)
Поточна ціна MTH Network (MTHN) сьогодні становить 1.049 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MTHN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MTH Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 812.80 USD
- зміна ціни MTH Network протягом дня — +10.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MTH Network до USD становила $ +0.098247.
За останні 30 днів зміна ціни MTH Network до USD становила $ +1.1421667252.
За останні 60 днів зміна ціни MTH Network до USD становила $ +1.1882145733.
За останні 90 днів зміна ціни MTH Network до USD становила $ +0.1604548263966961.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.098247
|+10.34%
|30 днів
|$ +1.1421667252
|+108.88%
|60 днів
|$ +1.1882145733
|+113.27%
|90 днів
|$ +0.1604548263966961
|+18.06%
Останній аналіз цін MTH Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.98%
+10.34%
+90.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MTHN prioritizes security, stability, extensibility. By introducing cutting-edge designs of virtual machines, smart sandbox, value exchange protocol, and forking mechanism, MTHN creates an evolving, user-friendly, low-cost, and customizable blockchain network. The optimization of block interval, block volume and consensus algorithm also help MTHN reach a performance rate of upto 100000 TPS. MTHN believes that as the technological innovation creates a new production relation network, it will solve the problem of trust in interpersonal communications and organically integrate societal consensuses, individual behavior, and value exchange into an inseparable whole. We are essentially creating a blockchain-based product/ecosystem that addresses a range of limitations in the real world caused by the centralization problem. In short, we are providing decentralization services to a range of industries in the real world, including decentralization of transactional services. The MTHN team is also creating a system that addresses major problems the current blockchain products are facing to increase crypto adoption. Poor scaling, high transaction cost, and security are three major limitations that all major blockchains' projects currently struggling with. So, we are creating a product that provides solutions to the problems the current blockchain industry and the real world are experiencing.
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