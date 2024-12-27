Сьогоднішня ціна MTG Token (MTG)

Поточна ціна MTG Token (MTG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 181.00K USD. Ціна MTG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MTG Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56K USD

- зміна ціни MTG Token протягом дня — +0.56%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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