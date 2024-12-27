Ціна MTG Token (MTG)
Поточна ціна MTG Token (MTG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 181.00K USD. Ціна MTG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MTG Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56K USD
- зміна ціни MTG Token протягом дня — +0.56%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MTG Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MTG Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MTG Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MTG Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.56%
|30 днів
|$ 0
|+22.41%
|60 днів
|$ 0
|+0.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MTG Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+0.56%
+9.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MTG is the first project that connects the latest Move to Earn trend with meme token & burning tokenomics.
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