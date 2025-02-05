Сьогоднішня ціна MT Tower (MT)

Поточна ціна MT Tower (MT) сьогодні становить 0.00001415 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MT Tower:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.49 USD

- зміна ціни MT Tower протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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