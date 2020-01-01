Токеноміка Mt Pelerin Shares (MPS) Дізнайтеся ключову інформацію про Mt Pelerin Shares (MPS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mt Pelerin Shares (MPS) MPS tokens are the tokenized shares of Mt Pelerin Group SA, a Swiss fintech company specialized in asset tokenization. One MPS token provides direct ownership of one share of the company with voting and dividend rights. Офіційний вебсайт: https://www.mtpelerin.com/ Купити MPS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mt Pelerin Shares (MPS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mt Pelerin Shares (MPS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,81M $ 1,81M $ 1,81M Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 500,00K $ 500,00K $ 500,00K FDV (повністю розведена вартість): $ 36,16M $ 36,16M $ 36,16M Історичний максимум: $ 28,26 $ 28,26 $ 28,26 Історичний мінімум: $ 1,1 $ 1,1 $ 1,1 Поточна ціна: $ 3,62 $ 3,62 $ 3,62 Дізнайтеся більше про ціну Mt Pelerin Shares (MPS)

Токеноміка Mt Pelerin Shares (MPS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mt Pelerin Shares (MPS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MPS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MPS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MPS, досліджуйте ціну токена MPS в реальному часі!

Прогноз ціни MPS Хочете знати, куди рухається MPS? Наша сторінка прогнозу ціни MPS поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена MPS зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!