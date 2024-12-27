Сьогоднішня ціна Mt Pelerin Shares (MPS)

Поточна ціна Mt Pelerin Shares (MPS) сьогодні становить 3.96 USD з ринковою капіталізацією $ 1.98M USD. Ціна MPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mt Pelerin Shares:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56K USD

- зміна ціни Mt Pelerin Shares протягом дня — -2.93%

- циркуляційна пропозиція – 500.00K USD

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