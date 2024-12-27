Ціна Mt Pelerin Shares (MPS)
Поточна ціна Mt Pelerin Shares (MPS) сьогодні становить 3.96 USD з ринковою капіталізацією $ 1.98M USD. Ціна MPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mt Pelerin Shares:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56K USD
- зміна ціни Mt Pelerin Shares протягом дня — -2.93%
- циркуляційна пропозиція – 500.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mt Pelerin Shares до USD становила $ -0.119852669455215.
За останні 30 днів зміна ціни Mt Pelerin Shares до USD становила $ +0.1760291280.
За останні 60 днів зміна ціни Mt Pelerin Shares до USD становила $ -0.3770727840.
За останні 90 днів зміна ціни Mt Pelerin Shares до USD становила $ -0.287540097599778.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.119852669455215
|-2.93%
|30 днів
|$ +0.1760291280
|+4.45%
|60 днів
|$ -0.3770727840
|-9.52%
|90 днів
|$ -0.287540097599778
|-6.76%
Останній аналіз цін Mt Pelerin Shares: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
-2.93%
+7.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MPS tokens are the tokenized shares of Mt Pelerin Group SA, a Swiss fintech company specialized in asset tokenization. One MPS token provides direct ownership of one share of the company with voting and dividend rights.
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