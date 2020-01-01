Токеноміка MSTR2100 (MSTR) Дізнайтеся ключову інформацію про MSTR2100 (MSTR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MSTR2100 (MSTR) $MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets. Офіційний вебсайт: https://mstr2100.com/ Купити MSTR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MSTR2100 (MSTR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MSTR2100 (MSTR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,86M $ 2,86M $ 2,86M Загальна пропозиція: $ 20,65M $ 20,65M $ 20,65M Циркуляційна пропозиція: $ 20,65M $ 20,65M $ 20,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,86M $ 2,86M $ 2,86M Історичний максимум: $ 3,51 $ 3,51 $ 3,51 Історичний мінімум: $ 0,100948 $ 0,100948 $ 0,100948 Поточна ціна: $ 0,137849 $ 0,137849 $ 0,137849 Дізнайтеся більше про ціну MSTR2100 (MSTR)

Токеноміка MSTR2100 (MSTR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MSTR2100 (MSTR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MSTR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MSTR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MSTR, досліджуйте ціну токена MSTR в реальному часі!

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