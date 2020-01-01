Токеноміка MSQ Cycle Burn (BURN) Дізнайтеся ключову інформацію про MSQ Cycle Burn (BURN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MSQ Cycle Burn (BURN) MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members. Офіційний вебсайт: https://burn.msq.tech Купити BURN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MSQ Cycle Burn (BURN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MSQ Cycle Burn (BURN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 153.62K $ 153.62K $ 153.62K Загальна пропозиція: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M Циркуляційна пропозиція: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M FDV (повністю розведена вартість): $ 153.62K $ 153.62K $ 153.62K Історичний максимум: $ 0.381765 $ 0.381765 $ 0.381765 Історичний мінімум: $ 0.00224419 $ 0.00224419 $ 0.00224419 Поточна ціна: $ 0.01262773 $ 0.01262773 $ 0.01262773 Дізнайтеся більше про ціну MSQ Cycle Burn (BURN)

Токеноміка MSQ Cycle Burn (BURN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MSQ Cycle Burn (BURN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BURN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BURN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BURN, досліджуйте ціну токена BURN в реальному часі!

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