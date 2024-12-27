Сьогоднішня ціна MSQ Cycle Burn (BURN)

Поточна ціна MSQ Cycle Burn (BURN) сьогодні становить 0.122354 USD з ринковою капіталізацією $ 1.25M USD. Ціна BURN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MSQ Cycle Burn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.53K USD

- зміна ціни MSQ Cycle Burn протягом дня — -3.54%

- циркуляційна пропозиція – 10.20M USD

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