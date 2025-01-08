Ціна MrWeb Finance (AMA)
Поточна ціна MrWeb Finance (AMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.80K USD. Ціна AMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MrWeb Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.65 USD
- зміна ціни MrWeb Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 74.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MrWeb Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MrWeb Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MrWeb Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MrWeb Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+397.93%
|60 днів
|$ 0
|+72.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MrWeb Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MrWeb Finance is a simplified and trusted Decentralized financial system for everyone.
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