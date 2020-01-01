Токеноміка Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Дізнайтеся ключову інформацію про Mrs Miggles (MRSMIGGLES), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top. Офіційний вебсайт: https://mrsmigglesbase.com/ Купити MRSMIGGLES зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mrs Miggles (MRSMIGGLES), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 215,68K $ 215,68K $ 215,68K Загальна пропозиція: $ 948,65M $ 948,65M $ 948,65M Циркуляційна пропозиція: $ 948,65M $ 948,65M $ 948,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 215,68K $ 215,68K $ 215,68K Історичний максимум: $ 0,00502618 $ 0,00502618 $ 0,00502618 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00022735 $ 0,00022735 $ 0,00022735 Дізнайтеся більше про ціну Mrs Miggles (MRSMIGGLES)

Токеноміка Mrs Miggles (MRSMIGGLES): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mrs Miggles (MRSMIGGLES) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MRSMIGGLES, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MRSMIGGLES, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MRSMIGGLES, досліджуйте ціну токена MRSMIGGLES в реальному часі!

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