Ціна Mrs Miggles (MRSMIGGLES)
Поточна ціна Mrs Miggles (MRSMIGGLES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 826.77K USD. Ціна MRSMIGGLES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mrs Miggles:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.65K USD
- зміна ціни Mrs Miggles протягом дня — -4.26%
- циркуляційна пропозиція – 948.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mrs Miggles до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mrs Miggles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mrs Miggles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mrs Miggles до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.26%
|30 днів
|$ 0
|-41.63%
|60 днів
|$ 0
|+617.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mrs Miggles: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
-4.26%
-9.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top.
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