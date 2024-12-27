Сьогоднішня ціна Mrs Miggles (MRSMIGGLES)

Поточна ціна Mrs Miggles (MRSMIGGLES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 826.77K USD. Ціна MRSMIGGLES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mrs Miggles:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.65K USD

- зміна ціни Mrs Miggles протягом дня — -4.26%

- циркуляційна пропозиція – 948.65M USD

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