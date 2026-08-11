Сьогоднішня ціна MrCashClaw

Поточна ціна MrCashClaw (CASHCLAW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CASHCLAW до USD становить $ 0 за CASHCLAW.

MrCashClaw наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18,565.61, з циркуляційною пропозицією у 100.00B CASHCLAW. Протягом останніх 24 годин CASHCLAW торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CASHCLAW змінився на -0.85% за останню годину та на -0.05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MrCashClaw (CASHCLAW)

Ринкова капіталізація $ 18.57K$ 18.57K $ 18.57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18.57K$ 18.57K $ 18.57K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація MrCashClaw — $ 18.57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CASHCLAW — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18.57K.