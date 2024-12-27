Сьогоднішня ціна Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

Поточна ціна Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 198.34K USD. Ціна MAYO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mr Mayonnaise the Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 924.66 USD

- зміна ціни Mr Mayonnaise the Cat протягом дня — -0.03%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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