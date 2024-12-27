Ціна Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)
Поточна ціна Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 198.34K USD. Ціна MAYO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mr Mayonnaise the Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 924.66 USD
- зміна ціни Mr Mayonnaise the Cat протягом дня — -0.03%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mr Mayonnaise the Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mr Mayonnaise the Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mr Mayonnaise the Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mr Mayonnaise the Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.03%
|30 днів
|$ 0
|-81.45%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mr Mayonnaise the Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-0.03%
+9.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency. This isn’t just a token; it’s a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time.
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