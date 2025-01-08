Ціна Mozart (MOZART)
Поточна ціна Mozart (MOZART) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.50K USD. Ціна MOZART до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mozart:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.14 USD
- зміна ціни Mozart протягом дня — -7.64%
- циркуляційна пропозиція – 998.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mozart до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mozart до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mozart до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mozart до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.64%
|30 днів
|$ 0
|-31.22%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mozart: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-7.64%
+7.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Forget Don Giovanni—this is Don’t-Giovanni-My-Bags! When Beethoven met Bitcoin and decided to throw a meme party! Powered by Solana, MOZART hits high notes with low fees and faster transactions than a symphony’s allegro. Whether you’re a crypto maestro or just vibing to the meme beat, Mozart's got your back. This isn’t just a coin; it’s a movement—a symphony of degens, dreamers, and meme enthusiasts united under the baton of Solana’s lightning-fast blockchain. Let’s make gains so legendary even Beethoven will hear about it!
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