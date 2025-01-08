Сьогоднішня ціна Mozart (MOZART)

Поточна ціна Mozart (MOZART) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.50K USD. Ціна MOZART до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mozart:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.14 USD

- зміна ціни Mozart протягом дня — -7.64%

- циркуляційна пропозиція – 998.57M USD

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