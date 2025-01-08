Ціна MOYA (MOYA)
Поточна ціна MOYA (MOYA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOYA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOYA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.86 USD
- зміна ціни MOYA протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOYA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MOYA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MOYA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MOYA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-5.43%
|60 днів
|$ 0
|-51.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MOYA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+31.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Moya is a Shiba from Paju, South Korea. He derived from the same litter as Achi the famous “Dogwifhat” which would make them brothers. Moya is a underdog story, the one who has been overlooked and abandoned. We are here to shine light to this story and take something that once appeared as lifeless to the highest mountain together.
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