Токеноміка Moxie (MOXIE) Дізнайтеся ключову інформацію про Moxie (MOXIE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Moxie (MOXIE) Moxie - create and own fan tokens Moxie is revolutionizing the $500 billion creator economy by enabling creators to turn their influence into currency. With moxie anyone can launch fan tokens and build stronger bonds with their supporters. It's really simple: Buy fan tokens of people, communities, and brands you admire. Ownership provides access to numerous fans-only benefits on Base and on Farcaster, with more being added regularly. Creators earn daily rewards by using protocols and apps and by engaging with sponsored content. A percentage of their earnings is automatically shared with fans by buying and burning their fan tokens. This increases the price of the tokens for the next buyers, so the earlier people buy in the better. 3: Launch your own fan tokens. The moxie protocol captures fees on every transaction, which are burned. Офіційний вебсайт: https://www.moxie.xyz/ Купити MOXIE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Moxie (MOXIE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Moxie (MOXIE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 232,33K $ 232,33K $ 232,33K Загальна пропозиція: $ 9,87B $ 9,87B $ 9,87B Циркуляційна пропозиція: $ 5,57B $ 5,57B $ 5,57B FDV (повністю розведена вартість): $ 411,35K $ 411,35K $ 411,35K Історичний максимум: $ 0,01944119 $ 0,01944119 $ 0,01944119 Історичний мінімум: $ 0,00002582 $ 0,00002582 $ 0,00002582 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Moxie (MOXIE)

Токеноміка Moxie (MOXIE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Moxie (MOXIE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MOXIE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MOXIE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MOXIE, досліджуйте ціну токена MOXIE в реальному часі!

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