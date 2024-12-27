Сьогоднішня ціна Moxie (MOXIE)

Поточна ціна Moxie (MOXIE) сьогодні становить 0.00111069 USD з ринковою капіталізацією $ 3.17M USD. Ціна MOXIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moxie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 316.82K USD

- зміна ціни Moxie протягом дня — +2.38%

- циркуляційна пропозиція – 2.85B USD

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