Ціна Mox Studio (MOX)
Поточна ціна Mox Studio (MOX) сьогодні становить 0.02702392 USD з ринковою капіталізацією $ 539.49K USD. Ціна MOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mox Studio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 954.14 USD
- зміна ціни Mox Studio протягом дня — +2.90%
- циркуляційна пропозиція – 19.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mox Studio до USD становила $ +0.00076148.
За останні 30 днів зміна ціни Mox Studio до USD становила $ +0.0115537364.
За останні 60 днів зміна ціни Mox Studio до USD становила $ +0.1608355974.
За останні 90 днів зміна ціни Mox Studio до USD становила $ +0.0240399967348037307.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00076148
|+2.90%
|30 днів
|$ +0.0115537364
|+42.75%
|60 днів
|$ +0.1608355974
|+595.16%
|90 днів
|$ +0.0240399967348037307
|+805.65%
Останній аналіз цін Mox Studio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.62%
+2.90%
+3.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mox Studio an active player in the crypto gaming industry, specializing in the development of digital Play-to-Earn (P2E) games for both mobile and web platforms. Mox Studio aim to introduce Radix and the Radix ecosystem to a broader audience by utilizing the Mox token as an in-game currency in mobile and web-based games. Mox Studio actively partner with projects within the Radix ecosystem, integrating characters, items, banners, costemics and other elements into games.
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