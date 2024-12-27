Сьогоднішня ціна Mox Studio (MOX)

Поточна ціна Mox Studio (MOX) сьогодні становить 0.02702392 USD з ринковою капіталізацією $ 539.49K USD. Ціна MOX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mox Studio:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 954.14 USD

- зміна ціни Mox Studio протягом дня — +2.90%

- циркуляційна пропозиція – 19.98M USD

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