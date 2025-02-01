Ціна MOX AI ($MOXI)
Поточна ціна MOX AI ($MOXI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.72K USD. Ціна $MOXI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOX AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.00K USD
- зміна ціни MOX AI протягом дня — +5.07%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOX AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MOX AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MOX AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MOX AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MOX AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
+5.07%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MOXAI is an innovative platform that integrates advanced artificial intelligence (AI) and blockchain technology to empower creativity across various media domains, including music, images, videos, and voice. By combining AI's creative capabilities with blockchain's security and transparency, MOXAI aims to redefine the digital content creation experience for individuals and businesses alike. we To be the leading platform that empowers global creativity through artificial intelligence and blockchain technology, creating an innovative, secure, and sustainable digital ecosystem for all creators.
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