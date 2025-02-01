Сьогоднішня ціна MOX AI ($MOXI)

Поточна ціна MOX AI ($MOXI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.72K USD. Ціна $MOXI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MOX AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.00K USD

- зміна ціни MOX AI протягом дня — +5.07%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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