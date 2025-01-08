Сьогоднішня ціна MoveZ (MOVEZ)

Поточна ціна MoveZ (MOVEZ) сьогодні становить 0.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOVEZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MoveZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.45K USD

- зміна ціни MoveZ протягом дня — -9.92%

- циркуляційна пропозиція – 390.00M USD

Отримуйте оновлення цін MOVEZ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MOVEZ.