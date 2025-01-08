Ціна MoveZ (MOVEZ)
Поточна ціна MoveZ (MOVEZ) сьогодні становить 0.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOVEZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MoveZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.45K USD
- зміна ціни MoveZ протягом дня — -9.92%
- циркуляційна пропозиція – 390.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MoveZ до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни MoveZ до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни MoveZ до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни MoveZ до USD становила $ -0.000000000000000000000054739017591813.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|-9.92%
|30 днів
|$ 0.0000000000
|-49.69%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|-43.26%
|90 днів
|$ -0.000000000000000000000054739017591813
|-100.00%
Останній аналіз цін MoveZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.96%
-9.92%
-29.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features! MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more! Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you’re part of it!
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