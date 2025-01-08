Ціна MovePump (MOVEPUMP)
Поточна ціна MovePump (MOVEPUMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOVEPUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MovePump:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.79K USD
- зміна ціни MovePump протягом дня — -23.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MovePump до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MovePump до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MovePump до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MovePump до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.01%
|30 днів
|$ 0
|-59.74%
|60 днів
|$ 0
|-64.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MovePump: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.15%
-23.01%
-3.50%
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