Ціна MoveMoveCoin (MMC)
Поточна ціна MoveMoveCoin (MMC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MMC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MoveMoveCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 454.42 USD
- зміна ціни MoveMoveCoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MoveMoveCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MoveMoveCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MoveMoveCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MoveMoveCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-78.38%
|60 днів
|$ 0
|-98.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MoveMoveCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+124.71%
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