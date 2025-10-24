Актуальна ціна Movement Coin сьогодні становить 0,00000817 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MOVEMENT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MOVEMENT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Movement Coin сьогодні становить 0,00000817 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MOVEMENT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MOVEMENT на MEXC вже зараз.

Логотип Movement Coin

Ціна Movement Coin (MOVEMENT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MOVEMENT до USD:

--
----
+4,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Movement Coin (MOVEMENT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:15:20 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Movement Coin (MOVEMENT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00000775
$ 0,00000775$ 0,00000775
Мін. за 24 год
$ 0,00000821
$ 0,00000821$ 0,00000821
Макс. за 24 год

$ 0,00000775
$ 0,00000775$ 0,00000775

$ 0,00000821
$ 0,00000821$ 0,00000821

$ 0,00007361
$ 0,00007361$ 0,00007361

$ 0,00000734
$ 0,00000734$ 0,00000734

-0,53%

+4,78%

-6,82%

-6,82%

Актуальна ціна Movement Coin (MOVEMENT) становить $0,00000817. За останні 24 години MOVEMENT торгувався між мінімумом у $ 0,00000775 і максимумом у $ 0,00000821, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOVEMENT становить $ 0,00007361, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000734.

Що стосується короткострокових результатів, то MOVEMENT змінився на -0,53% за останню годину, +4,78% за 24 години та на -6,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Movement Coin (MOVEMENT)

$ 8,16K
$ 8,16K$ 8,16K

--
----

$ 8,16K
$ 8,16K$ 8,16K

998,94M
998,94M 998,94M

998 941 628,950237
998 941 628,950237 998 941 628,950237

Поточна ринкова капіталізація Movement Coin — $ 8,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOVEMENT — 998,94M, зі загальною пропозицією 998941628.950237. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,16K.

Історія ціни Movement Coin (MOVEMENT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Movement Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Movement Coin до USD становила $ -0,0000028929.
За останні 60 днів зміна ціни Movement Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Movement Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,78%
30 днів$ -0,0000028929-35,40%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Movement Coin (MOVEMENT)

Movement Coin is the future of crypto. Movements drive culture, and culture sustains long term projects. Without a movement, coins fade. With Movement, we build for legacy.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Movement Coin (MOVEMENT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Movement Coin (USD)

Скільки коштуватиме Movement Coin (MOVEMENT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Movement Coin (MOVEMENT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Movement Coin.

Перегляньте прогноз ціни Movement Coin вже зараз!

MOVEMENT до місцевих валют

Токеноміка Movement Coin (MOVEMENT)

Розуміння токеноміки Movement Coin (MOVEMENT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MOVEMENT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Movement Coin (MOVEMENT)

Скільки сьогодні коштує Movement Coin (MOVEMENT)?
Актуальна ціна MOVEMENT у USD становить 0,00000817 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MOVEMENT до USD?
Поточна ціна MOVEMENT до USD — $ 0,00000817. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Movement Coin?
Ринкова капіталізація MOVEMENT — $ 8,16K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MOVEMENT?
Циркуляційна пропозиція MOVEMENT — 998,94M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MOVEMENT?
MOVEMENT досяг історичної максимальної ціни у 0,00007361 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MOVEMENT?
Історична мінімальна ціна MOVEMENT становила 0,00000734 USD.
Який обсяг торгівлі MOVEMENT?
Актуальний обсяг торгівлі MOVEMENT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MOVEMENT цього року?
MOVEMENT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MOVEMENT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:15:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Movement Coin (MOVEMENT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

