Інформація щодо ціни Movement Coin (MOVEMENT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000775 $ 0,00000775 $ 0,00000775 Мін. за 24 год $ 0,00000821 $ 0,00000821 $ 0,00000821 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000775$ 0,00000775 $ 0,00000775 Макс. за 24 год $ 0,00000821$ 0,00000821 $ 0,00000821 Рекордний максимум $ 0,00007361$ 0,00007361 $ 0,00007361 Найнижча ціна $ 0,00000734$ 0,00000734 $ 0,00000734 Зміна ціни (за 1 год) -0,53% Зміна ціни (1 дн.) +4,78% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,82% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,82%

Актуальна ціна Movement Coin (MOVEMENT) становить $0,00000817. За останні 24 години MOVEMENT торгувався між мінімумом у $ 0,00000775 і максимумом у $ 0,00000821, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOVEMENT становить $ 0,00007361, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000734.

Що стосується короткострокових результатів, то MOVEMENT змінився на -0,53% за останню годину, +4,78% за 24 години та на -6,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Movement Coin (MOVEMENT)

Ринкова капіталізація $ 8,16K$ 8,16K $ 8,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,16K$ 8,16K $ 8,16K Циркуляційне постачання 998,94M 998,94M 998,94M Загальна пропозиція 998 941 628,950237 998 941 628,950237 998 941 628,950237

Поточна ринкова капіталізація Movement Coin — $ 8,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOVEMENT — 998,94M, зі загальною пропозицією 998941628.950237. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,16K.