Сьогоднішня ціна MoveGPT (MGPT)

Поточна ціна MoveGPT (MGPT) сьогодні становить 0.00370805 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MoveGPT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.29K USD

- зміна ціни MoveGPT протягом дня — +23.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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