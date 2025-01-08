Ціна MoveGPT (MGPT)
Поточна ціна MoveGPT (MGPT) сьогодні становить 0.00370805 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MoveGPT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.29K USD
- зміна ціни MoveGPT протягом дня — +23.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MoveGPT до USD становила $ +0.00069502.
За останні 30 днів зміна ціни MoveGPT до USD становила $ +0.0000395630.
За останні 60 днів зміна ціни MoveGPT до USD становила $ +0.0002323968.
За останні 90 днів зміна ціни MoveGPT до USD становила $ -0.002557387702961921.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00069502
|+23.07%
|30 днів
|$ +0.0000395630
|+1.07%
|60 днів
|$ +0.0002323968
|+6.27%
|90 днів
|$ -0.002557387702961921
|-40.81%
Останній аналіз цін MoveGPT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.97%
+23.07%
+74.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MoveGPT - The First Al Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Move Web3 Economy. We strive to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos.
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