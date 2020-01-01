Токеноміка Move Dollar (MOD) Дізнайтеся ключову інформацію про Move Dollar (MOD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Move Dollar (MOD) MOD is Thala's native stablecoin. Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency. Офіційний вебсайт: https://www.thala.fi/ Купити MOD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Move Dollar (MOD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Move Dollar (MOD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Загальна пропозиція: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Циркуляційна пропозиція: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M FDV (повністю розведена вартість): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Історичний максимум: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Історичний мінімум: $ 0.837272 $ 0.837272 $ 0.837272 Поточна ціна: $ 0.997471 $ 0.997471 $ 0.997471 Дізнайтеся більше про ціну Move Dollar (MOD)

Токеноміка Move Dollar (MOD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Move Dollar (MOD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MOD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MOD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MOD, досліджуйте ціну токена MOD в реальному часі!

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