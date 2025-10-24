Інформація щодо ціни MOVA (MOVA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,51% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,93% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,93%

Актуальна ціна MOVA (MOVA) становить --. За останні 24 години MOVA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOVA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MOVA змінився на -- за останню годину, -0,51% за 24 години та на +7,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MOVA (MOVA)

Ринкова капіталізація $ 6,00K$ 6,00K $ 6,00K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,00K$ 6,00K $ 6,00K Циркуляційне постачання 999,15M 999,15M 999,15M Загальна пропозиція 999 153 993,075415 999 153 993,075415 999 153 993,075415

Поточна ринкова капіталізація MOVA — $ 6,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOVA — 999,15M, зі загальною пропозицією 999153993.075415. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,00K.