Сьогоднішня ціна Mouse In Pasta (STUCK)

Поточна ціна Mouse In Pasta (STUCK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STUCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mouse In Pasta:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 288.95 USD

- зміна ціни Mouse In Pasta протягом дня — -7.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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