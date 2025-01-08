Ціна Mouse In Pasta (STUCK)
Поточна ціна Mouse In Pasta (STUCK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STUCK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mouse In Pasta:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 288.95 USD
- зміна ціни Mouse In Pasta протягом дня — -7.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mouse In Pasta до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mouse In Pasta до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mouse In Pasta до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mouse In Pasta до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.72%
|30 днів
|$ 0
|-35.09%
|60 днів
|$ 0
|-18.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mouse In Pasta: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.72%
-4.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mouse in pasta is a memecoin launched on the Cronos blockchain and backed by fury mouse gang, an OG Cronos project present for over 2 years. Our goal is to become one of the top Cronos meme projects and we have 2 ambassadors on our team: OscarRamos1 and Crobinhood01.
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