Сьогоднішня ціна Mound (MND)

Поточна ціна Mound (MND) сьогодні становить 0.02763691 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mound:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.03 USD

- зміна ціни Mound протягом дня — -4.46%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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