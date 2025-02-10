Ціна Motoko (MOTOKO)
Поточна ціна Motoko (MOTOKO) сьогодні становить 0.00050609 USD з ринковою капіталізацією $ 506.09K USD. Ціна MOTOKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Motoko:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.00K USD
- зміна ціни Motoko протягом дня — +48.41%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін MOTOKO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MOTOKO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Motoko до USD становила $ +0.00016508.
За останні 30 днів зміна ціни Motoko до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Motoko до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Motoko до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00016508
|+48.41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Motoko: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+66.21%
+48.41%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MOTOKO AI Coin is the native token powering Motoko, the first autonomous NFT Agent on The Major platform. Holders of Motoko Agent Coins can chat 1:1 with Motoko, have governance rights, and a stake in Motoko’s digital evolution as she grows, collaborates, and operates independently. By participating, users shape the future of decentralized agents, transforming NFTs from static assets into dynamic, self-sustaining entities.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MOTOKO до AUD
A$0.0008046831
|1 MOTOKO до GBP
￡0.000404872
|1 MOTOKO до EUR
€0.0004858464
|1 MOTOKO до USD
$0.00050609
|1 MOTOKO до MYR
RM0.0022521005
|1 MOTOKO до TRY
₺0.0182091182
|1 MOTOKO до JPY
¥0.0768649492
|1 MOTOKO до RUB
₽0.0494399321
|1 MOTOKO до INR
₹0.0443587885
|1 MOTOKO до IDR
Rp8.2965560496
|1 MOTOKO до PHP
₱0.0293886463
|1 MOTOKO до EGP
￡E.0.0254917533
|1 MOTOKO до BRL
R$0.002935322
|1 MOTOKO до CAD
C$0.0007237087
|1 MOTOKO до BDT
৳0.061996025
|1 MOTOKO до NGN
₦0.75761673
|1 MOTOKO до UAH
₴0.0210685267
|1 MOTOKO до VES
Bs0.0303654
|1 MOTOKO до PKR
Rs0.1417608699
|1 MOTOKO до KZT
₸0.2592648461
|1 MOTOKO до THB
฿0.0171362074
|1 MOTOKO до TWD
NT$0.0165845693
|1 MOTOKO до CHF
Fr0.0004605419
|1 MOTOKO до HKD
HK$0.0039424411
|1 MOTOKO до MAD
.د.م0.0050811436