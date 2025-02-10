Сьогоднішня ціна Motoko (MOTOKO)

Поточна ціна Motoko (MOTOKO) сьогодні становить 0.00050609 USD з ринковою капіталізацією $ 506.09K USD. Ціна MOTOKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Motoko:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.00K USD

- зміна ціни Motoko протягом дня — +48.41%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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