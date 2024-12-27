Ціна MotoGP Fan Token (MGPT)
Поточна ціна MotoGP Fan Token (MGPT) сьогодні становить 0.00601439 USD з ринковою капіталізацією $ 129.53K USD. Ціна MGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MotoGP Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.20K USD
- зміна ціни MotoGP Fan Token протягом дня — -9.26%
- циркуляційна пропозиція – 21.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MotoGP Fan Token до USD становила $ -0.00061415342316172.
За останні 30 днів зміна ціни MotoGP Fan Token до USD становила $ -0.0017041052.
За останні 60 днів зміна ціни MotoGP Fan Token до USD становила $ -0.0019363503.
За останні 90 днів зміна ціни MotoGP Fan Token до USD становила $ -0.003859422338187439.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00061415342316172
|-9.26%
|30 днів
|$ -0.0017041052
|-28.33%
|60 днів
|$ -0.0019363503
|-32.19%
|90 днів
|$ -0.003859422338187439
|-39.08%
Останній аналіз цін MotoGP Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-9.26%
-25.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MotoGP Token (MGPT) is a BRC-20 smart contract built on Bitcichain. MGPT Token offers fans the opportunity to participate in surveys and events, enjoy games and quests linked to digital collectibles, NFT purchases, fan rewards or great experiences. The club also provides an E-Commerce facility, which will include it in its potential ecosystem in the future. It enables Voting, Donation, Exclusive Videos and more. Bitci Fan Tokens strengthen the bond between team and fans by giving fans new ways to interact and grow with their favorite teams. Highlights of the Project Blockchain Framework: The MotoGP Token is built on Bitcichain as a native BRC-20 Token. This provides fans with a wide range of token functions with greater accessibility and lower costs. Token Utility: MGPT Token offers a variety of fan engagement options, including limited collection and integration with the Bitci NFT Marketplace, interactive team rewards, exclusive privileges, voting rights, gamification, and exclusive brand experiences. Brand Identity: MotoGP currently has more than 4 million supporters around the World and a digital fan base of over 2.5 million on its social networks. In partnership with the Bitci ecosystem, the MGPT token is accessible to both the MotoGP fanbase and the entire Bitci user base.
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