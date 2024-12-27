Сьогоднішня ціна MotoGP Fan Token (MGPT)

Поточна ціна MotoGP Fan Token (MGPT) сьогодні становить 0.00601439 USD з ринковою капіталізацією $ 129.53K USD. Ціна MGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MotoGP Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.20K USD

- зміна ціни MotoGP Fan Token протягом дня — -9.26%

- циркуляційна пропозиція – 21.54M USD

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