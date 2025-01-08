Ціна MOTO DOG (TOBI)
Поточна ціна MOTO DOG (TOBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TOBI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOTO DOG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.94 USD
- зміна ціни MOTO DOG протягом дня — -9.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOTO DOG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MOTO DOG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MOTO DOG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MOTO DOG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.13%
|30 днів
|$ 0
|-20.18%
|60 днів
|$ 0
|-8.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MOTO DOG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.95%
-9.13%
+3.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
literally nothing but a dog driving a motorcycle.
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