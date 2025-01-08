Сьогоднішня ціна MOTO DOG (TOBI)

Поточна ціна MOTO DOG (TOBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TOBI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MOTO DOG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.94 USD

- зміна ціни MOTO DOG протягом дня — -9.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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