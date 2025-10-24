Інформація щодо ціни MOTO (MOTO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00176107 Макс. за 24 год $ 0,00230397 Рекордний максимум $ 0,00592703 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -4,33% Зміна ціни (1 дн.) -9,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,80%

Актуальна ціна MOTO (MOTO) становить $0,00209071. За останні 24 години MOTO торгувався між мінімумом у $ 0,00176107 і максимумом у $ 0,00230397, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOTO становить $ 0,00592703, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MOTO змінився на -4,33% за останню годину, -9,21% за 24 години та на -24,80% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MOTO (MOTO)

Ринкова капіталізація $ 2,09M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,09M Циркуляційне постачання 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MOTO — $ 2,09M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOTO — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,09M.