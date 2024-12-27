Сьогоднішня ціна Motion Coin (MOTION)

Поточна ціна Motion Coin (MOTION) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 101.43K USD. Ціна MOTION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Motion Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.90 USD

- зміна ціни Motion Coin протягом дня — -0.82%

- циркуляційна пропозиція – 899.98M USD

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